ISEE Plate

Plate ISEE kreću se od $113,611 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $185,925 za Hardverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ISEE. Poslednja izmena: 11/22/2025

Hardverski Inženjer
$186K
Softverski Inženjer
$114K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ISEE je Hardverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $185,925. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ISEE je $149,768.

