Iron Systems Plate

Plate Iron Systems kreću se od $12,240 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $111,440 za Menadžer Tehničkih Programa na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Iron Systems . Poslednja izmena: 11/22/2025