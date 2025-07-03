Direktorijum kompanija
Iron Systems
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Iron Systems Plate

Plate Iron Systems kreću se od $12,240 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $111,440 za Menadžer Tehničkih Programa na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Iron Systems. Poslednja izmena: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
$12.2K
Menadžer Tehničkih Programa
$111K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Iron Systems je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $111,440. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Iron Systems je $61,840.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Iron Systems

Srodne kompanije

  • Flipkart
  • Netflix
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/iron-systems/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.