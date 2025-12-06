Direktorijum kompanija
Iris Business Services
Iris Business Services Menadžer Proizvoda Plate

Prosečna Menadžer Proizvoda ukupna kompenzacija in India u Iris Business Services kreće se od ₹1.23M do ₹1.75M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Iris Business Services. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$15.9K - $18.9K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$14K$15.9K$18.9K$19.9K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Iris Business Services?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Iris Business Services in India iznosi ₹1,750,291 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Iris Business Services za Menadžer Proizvoda poziciju in India je ₹1,232,814.

