Каталог Компанија
iRhythm
Радите овде? Затражите своју компанију

iRhythm Плате

Распон плата iRhythm је од $124,375 у годишњој укупној компензацији за Marketinške operacije на доњем крају до $357,700 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније iRhythm. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $211K
Poslovni analitičar
$154K
Hardverski inženjer
$179K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Marketinške operacije
$124K
Menadžer proizvoda
$266K
Prodaja
$199K
Menadžer softverskog inženjerstva
$358K
UX istraživač
$153K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
RSU

У компанији iRhythm, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (25.00% годишње)

Имате питање? Питајте заједницу.

Посетите Levels.fyi заједницу за интеракцију са запосленима из различитих компанија, добијање савета о каријери и више.

Посетите сада!

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у iRhythm је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $357,700. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у iRhythm је $188,876.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за iRhythm

Повезане компаније

  • ResMed
  • Sabre
  • Shift4
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси