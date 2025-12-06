Direktorijum kompanija
Prosečna Arhitekta Rešenja ukupna kompenzacija in Canada u InVivo Biosystems kreće se od CA$122K do CA$177K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete InVivo Biosystems. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$101K - $117K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$88.7K$101K$117K$129K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u InVivo Biosystems?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Arhitekta Rešenja poziciju u InVivo Biosystems in Canada iznosi CA$177,067 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u InVivo Biosystems za Arhitekta Rešenja poziciju in Canada je CA$122,013.

Drugi resursi

