Inženjer mašinskog učenja kompenzacija in San Francisco Bay Area u Intuit kreće se od $204K po year za Software Engineer 2 do $454K po year za Senior Staff Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $320K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Intuit. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$204K
$161K
$33K
$10K
Senior Software Engineer
$254K
$189K
$49.2K
$16.3K
Staff Software Engineer
$356K
$225K
$83.8K
$47.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Intuit, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)