Frontend softverski inženjer kompenzacija in India u Intuit kreće se od ₹5.11M po year do ₹12.05M. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹7.55M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Intuit. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹7.72M
₹4.48M
₹2.63M
₹614K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Intuit, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)