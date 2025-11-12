Backend softverski inženjer kompenzacija in India u Intuit kreće se od ₹3.12M po year za Software Engineer 1 do ₹11.53M po year za Staff Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹5.73M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Intuit. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer 1
₹3.12M
₹1.99M
₹962K
₹167K
Software Engineer 2
₹4.47M
₹3.1M
₹1.14M
₹225K
Senior Software Engineer
₹6.61M
₹4.37M
₹1.96M
₹287K
Staff Software Engineer
₹11.53M
₹6.2M
₹4.37M
₹958K
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Intuit, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)