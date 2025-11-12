Direktorijum kompanija
Intuit Backend softverski inženjer Plate u Greater Los Angeles Area

Backend softverski inženjer kompenzacija in Greater Los Angeles Area u Intuit kreće se od $186K po year za Software Engineer 2 do $244K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Los Angeles Area iznosi $278K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Intuit. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Prosečna Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer 1
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$186K
$139K
$33.3K
$13.7K
Senior Software Engineer
$244K
$168K
$55K
$20.6K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 4 Više nivoa
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Intuit, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u Intuit in Greater Los Angeles Area iznosi $284,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Intuit za Backend softverski inženjer poziciju in Greater Los Angeles Area je $226,000.

