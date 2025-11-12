Direktorijum kompanija
Intuit
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Backend softverski inženjer

  • Greater Bengaluru

Intuit Backend softverski inženjer Plate u Greater Bengaluru

Backend softverski inženjer kompenzacija in Greater Bengaluru u Intuit kreće se od ₹3.22M po year za Software Engineer 1 do ₹11.53M po year za Staff Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹5.73M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Intuit. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer 1
(Početni nivo)
₹3.22M
₹1.98M
₹1.05M
₹194K
Software Engineer 2
₹4.47M
₹3.1M
₹1.14M
₹225K
Senior Software Engineer
₹6.61M
₹4.37M
₹1.96M
₹287K
Staff Software Engineer
₹11.53M
₹6.2M
₹4.37M
₹958K
Prikaži 4 Više nivoa
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Intuit, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u Intuit in Greater Bengaluru iznosi ₹11,533,504 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Intuit za Backend softverski inženjer poziciju in Greater Bengaluru je ₹5,697,864.

