Intuit UKs dizajner Plate u Israel

Medijana UKs dizajner kompenzacionog paketa in Israel u Intuit iznosi ₪620K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Intuit. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Medijanski paket
Intuit
Product Designer
Ukupno godišnje
₪620K
Nivo
Staff Product Designer
Osnovna plata
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
Bonus
₪64.4K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
13 Godine
Koji su karijerni nivoi u Intuit?
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Intuit, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za UKs dizajner poziciju u Intuit in Israel iznosi ₪765,793 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Intuit za UKs dizajner poziciju in Israel je ₪534,745.

