  • Plate
  • Dizajner Proizvoda

  • UKs dizajner

  • India

Intuit UKs dizajner Plate u India

UKs dizajner kompenzacija in India u Intuit kreće se od ₹4.04M po year za Product Designer 2 do ₹6.69M po year za Senior Product Designer. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹3.86M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Intuit. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Prosečna Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Product Designer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Product Designer 2
₹4.04M
₹2.78M
₹1M
₹254K
Senior Product Designer
₹6.69M
₹4.62M
₹1.46M
₹602K
Staff Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Intuit, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za UKs dizajner poziciju u Intuit in India iznosi ₹6,913,551 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Intuit za UKs dizajner poziciju in India je ₹3,859,798.

Drugi resursi