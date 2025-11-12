Direktorijum kompanija
Intuit
Intuit UKs dizajner Plate u Canada

UKs dizajner kompenzacija in Canada u Intuit kreće se od CA$143K po year za Product Designer 2 do CA$224K po year za Staff Product Designer. Medijana year kompenzacionog paketa in Canada iznosi CA$218K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Intuit. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Product Designer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Designer 2
CA$143K
CA$116K
CA$15.6K
CA$11.6K
Senior Product Designer
CA$207K
CA$139K
CA$51.7K
CA$16.5K
Staff Product Designer
CA$224K
CA$141K
CA$64.8K
CA$17.9K
Block logo
+CA$81.2K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Intuit, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za UKs dizajner poziciju u Intuit in Canada iznosi CA$508,487 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Intuit za UKs dizajner poziciju in Canada je CA$218,216.

Drugi resursi