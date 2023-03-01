Каталог Компанија
Intesa Sanpaolo Плате

Распон плата Intesa Sanpaolo је од $15,558 у годишњој укупној компензацији за Finansijski analitičar на доњем крају до $93,254 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Intesa Sanpaolo. Последње ажурирање: 8/13/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $47.7K

Backend softverski inženjer

Finansijski analitičar
$15.6K
Ljudski resursi
$81.1K

Menadžer projekta
$85.7K
Analitičar sajber bezbednosti
$80.1K
Arhitekta rešenja
$93.3K
Tehnički pisac
$39.8K
Често постављана питања

The highest paying role reported at Intesa Sanpaolo is Arhitekta rešenja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $93,254. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intesa Sanpaolo is $80,056.

