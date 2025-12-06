Direktorijum kompanija
InterWell Health
InterWell Health Softverski Inženjer Plate

Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in United States u InterWell Health kreće se od $97.2K do $142K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete InterWell Health. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$112K - $127K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$97.2K$112K$127K$142K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u InterWell Health?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u InterWell Health in United States iznosi $141,600 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u InterWell Health za Softverski Inženjer poziciju in United States je $97,200.

Drugi resursi

