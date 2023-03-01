Каталог Компанија
Interac
Interac Плате

Распон плата Interac је од $54,953 у годишњој укупној компензацији за Informatičar (IT) на доњем крају до $100,269 за Analitičar sajber bezbednosti на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Interac. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $87.1K
Menadžer proizvoda
Median $60K
Naučnik podataka
$65.4K

Informatičar (IT)
$55K
Menadžer programa
$81.1K
Analitičar sajber bezbednosti
$100K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Interac је Analitičar sajber bezbednosti at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $100,269. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Interac је $73,280.

