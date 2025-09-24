Direktorijum kompanija
Medijana Information Technologist (IT) kompenzacionog paketa u IntelliGenesis iznosi $101K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete IntelliGenesis. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Medijanski paket
company icon
IntelliGenesis
Instructor
Annapolis Junction, MD
Ukupno godišnje
$101K
Nivo
L1
Osnovna plata
$101K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
9 Godine
Koji su karijerni nivoi u IntelliGenesis?

$160K

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za jobFamilies.Information Technologist (IT) poziciju u IntelliGenesis iznosi $104,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u IntelliGenesis za jobFamilies.Information Technologist (IT) poziciju je $101,000.

