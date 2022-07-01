Каталог Компанија
IntelliGenesis
IntelliGenesis Плате

Распон плата IntelliGenesis је од $94,525 у годишњој укупној компензацији за Informatičar (IT) на доњем крају до $167,160 за Analitičar sajber bezbednosti на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније IntelliGenesis. Последње ажурирање: 8/10/2025

$160K

Naučnik podataka
Median $126K
Informatičar (IT)
$94.5K
Analitičar sajber bezbednosti
$167K

Softverski inženjer
$167K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у IntelliGenesis је Analitičar sajber bezbednosti at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $167,160. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у IntelliGenesis је $146,415.

