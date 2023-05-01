Direktorijum kompanija
IntelliBoard
IntelliBoard Plate

Plate IntelliBoard kreću se od $39,800 ukupne kompenzacije godišnje za Inženjer Prodaje na nižem nivou do $45,900 za Arhitekta Rešenja na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u IntelliBoard. Poslednja izmena: 11/24/2025

Inženjer Prodaje
$39.8K
Arhitekta Rešenja
$45.9K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u IntelliBoard je Arhitekta Rešenja at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $45,900. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u IntelliBoard je $42,850.

Drugi resursi

