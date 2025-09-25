Direktorijum kompanija
Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u Integris iznosi $98.4K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Integris. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Medijanski paket
company icon
Integris
DevOps Engineer
Hilo, HI
Ukupno godišnje
$98.4K
Nivo
L1
Osnovna plata
$92.4K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$6K
Godine u kompaniji
9 Godine
Godine iskustva
9 Godine
Koji su karijerni nivoi u Integris?

$160K

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Integris in United States sits at a yearly total compensation of $104,400. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Integris for the Софтверски Инжењер role in United States is $89,000.

