Каталог Компанија
Integrate
Радите овде? Затражите своју компанију

Integrate Плате

Распон плата Integrate је од $3,906 у годишњој укупној компензацији за Menadžer proizvoda на доњем крају до $80,400 за Menadžer projekta на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Integrate. Последње ажурирање: 8/10/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $13.9K
Menadžer proizvoda
$3.9K
Menadžer projekta
$80.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Integrate је Menadžer projekta at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $80,400. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Integrate је $13,900.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Integrate

Повезане компаније

  • Alyce
  • AtScale
  • EasyPost
  • Attain
  • Fieldwire
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси