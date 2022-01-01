Каталог Компанија
Integral Ad Science
Радите овде? Затражите своју компанију

Integral Ad Science Плате

Распон плата Integral Ad Science је од $105,525 у годишњој укупној компензацији за Prodaja на доњем крају до $320,390 за Informatičar (IT) на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Integral Ad Science. Последње ажурирање: 8/10/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $175K

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer proizvoda
Median $165K
Informatičar (IT)
$320K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Prodaja
$106K
Menadžer softverskog inženjerstva
$269K
Arhitekta rešenja
$159K
Tehnički menadžer programa
$131K
UX istraživač
$109K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Integral Ad Science је Informatičar (IT) at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $320,390. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Integral Ad Science је $162,100.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Integral Ad Science

Повезане компаније

  • Sitecore
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Swimlane
  • AlgoSec
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси