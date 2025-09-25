Direktorijum kompanija
Intact Financial Corporation
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Дата Сајенс Менаџер

  • Sve Дата Сајенс Менаџер plate

Intact Financial Corporation Дата Сајенс Менаџер Plate

Medijana Дата Сајенс Менаџер kompenzacionog paketa in Canada u Intact Financial Corporation iznosi CA$178K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Intact Financial Corporation. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Medijanski paket
company icon
Intact Financial Corporation
Data Science Manager
Montreal, QC, Canada
Ukupno godišnje
CA$178K
Nivo
-
Osnovna plata
CA$155K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$22.7K
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
16 Godine
Koji su karijerni nivoi u Intact Financial Corporation?

CA$225K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Дата Сајенс Менаџер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајенс Менаџер poziciju u Intact Financial Corporation in Canada iznosi CA$202,131 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Intact Financial Corporation za Дата Сајенс Менаџер poziciju in Canada je CA$175,088.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Intact Financial Corporation

Srodne kompanije

  • Square
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Flipkart
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi