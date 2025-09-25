Direktorijum kompanija
Medijana Актуар kompenzacionog paketa in Canada u Intact Financial Corporation iznosi CA$140K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Intact Financial Corporation. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Medijanski paket
company icon
Intact Financial Corporation
Actuary
Montreal, QC, Canada
Ukupno godišnje
CA$140K
Nivo
Consultant
Osnovna plata
CA$119K
Stock (/yr)
CA$6K
Bonus
CA$15.1K
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Intact Financial Corporation?

CA$225K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Актуар poziciju u Intact Financial Corporation in Canada iznosi CA$175,179 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Intact Financial Corporation za Актуар poziciju in Canada je CA$139,135.

