Insulet Плате

Распон плата Insulet је од $37,192 у годишњој укупној компензацији за Korisnička podrška на доњем крају до $201,000 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Insulet. Последње ажурирање: 8/10/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $143K
Mašinski inženjer
Median $81K
Biomedicinski inženjer
$101K

Korisnička podrška
$37.2K
Marketing
$185K
Menadžer proizvoda
$158K
Menadžer projekta
$60.2K
Menadžer softverskog inženjerstva
$201K
UX istraživač
$110K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Insulet је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $201,000. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Insulet је $110,445.

