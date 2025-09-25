Продукт Менаџер kompenzacija in United States u Instacart kreće se od $160K po year za L3 do $553K po year za L9. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $338K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Instacart. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
$160K
$132K
$28.4K
$0
L4
$206K
$170K
$32.3K
$3.9K
L5
$349K
$205K
$144K
$0
L6
$389K
$212K
$172K
$6.1K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Instacart, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
50%
GOD 1
50%
GOD 2
U kompaniji Instacart, RSUs su podložni 2-godišnjem rasporedu sticanja:
50% stiče se u 1st-GOD (50.00% godišnje)
50% stiče se u 2nd-GOD (12.50% kvartalno)