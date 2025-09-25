Direktorijum kompanija
Prosečna Продукт Дизајн Менаџер ukupna kompenzacija in Canada u Instacart kreće se od CA$163K do CA$237K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Instacart. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

CA$187K - CA$213K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
CA$163KCA$187KCA$213KCA$237K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

CA$226K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Instacart, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

50%

GOD 1

50%

GOD 2

Tip akcija
RSU

U kompaniji Instacart, RSUs su podložni 2-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 50% stiče se u 1st-GOD (50.00% godišnje)

  • 50% stiče se u 2nd-GOD (12.50% kvartalno)



ЧПП

The highest paying salary package reported for a Продукт Дизајн Менаџер at Instacart in Canada sits at a yearly total compensation of CA$237,105. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Продукт Дизајн Менаџер role in Canada is CA$162,758.

