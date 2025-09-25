Prosečna Партнер Менаџер ukupna kompenzacija in United States u Instacart kreće se od $233K do $318K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Instacart. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
U kompaniji Instacart, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
U kompaniji Instacart, RSUs su podložni 2-godišnjem rasporedu sticanja:
50% stiče se u 1st-GOD (50.00% godišnje)
50% stiče se u 2nd-GOD (12.50% kvartalno)