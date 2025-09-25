Direktorijum kompanija
Prosečna Менаџмент Консултант ukupna kompenzacija in United States u Instacart kreće se od $83K do $118K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Instacart. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$94K - $107K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$83K$94K$107K$118K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Instacart, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

50%

GOD 1

50%

GOD 2

Tip akcija
RSU

U kompaniji Instacart, RSUs su podložni 2-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 50% stiče se u 1st-GOD (50.00% godišnje)

  • 50% stiče se u 2nd-GOD (12.50% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Менаџмент Консултант poziciju u Instacart in United States iznosi $118,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Instacart za Менаџмент Консултант poziciju in United States je $83,000.

