Direktorijum kompanija
Instacart
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Бизнис Девелопмент

  • Sve Бизнис Девелопмент plate

Instacart Бизнис Девелопмент Plate

Бизнис Девелопмент kompenzacija in United States u Instacart iznosi $201K po year za L6. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Instacart. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$223K - $259K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$197K$223K$259K$286K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Business Development 2
$201K
$146K
$55K
$0
Prikaži 3 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Instacart, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

50%

GOD 1

50%

GOD 2

Tip akcija
RSU

U kompaniji Instacart, RSUs su podložni 2-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 50% stiče se u 1st-GOD (50.00% godišnje)

  • 50% stiče se u 2nd-GOD (12.50% kvartalno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Бизнис Девелопмент ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Бизнис Девелопмент poziciju u Instacart in United States iznosi $285,600 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Instacart za Бизнис Девелопмент poziciju in United States je $196,800.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Instacart

Srodne kompanije

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi