  • Plate
  • Бизнис Операција Менаџер

  • Sve Бизнис Операција Менаџер plate

Instacart Бизнис Операција Менаџер Plate

Бизнис Операција Менаџер kompenzacija u Instacart iznosi $210K po year za L6. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Instacart. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$193K - $219K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$170K$193K$219K$242K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Instacart, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

50%

GOD 1

50%

GOD 2

Tip akcija
RSU

U kompaniji Instacart, RSUs su podložni 2-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 50% stiče se u 1st-GOD (50.00% godišnje)

  • 50% stiče se u 2nd-GOD (12.50% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Бизнис Операција Менаџер poziciju u Instacart iznosi $241,900 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Instacart za Бизнис Операција Менаџер poziciju je $170,150.

