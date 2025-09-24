Direktorijum kompanija
insightsoftware
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

insightsoftware Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in India u insightsoftware iznosi ₹1.42M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete insightsoftware. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Medijanski paket
company icon
insightsoftware
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹1.42M
Nivo
L3
Osnovna plata
₹1.42M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u insightsoftware?

₹13.98M

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

insightsoftware in India में Софтверски Инжењер के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹3,236,048 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
insightsoftware में Софтверски Инжењер भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,826,077 है।

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za insightsoftware

Srodne kompanije

  • Spotify
  • Roblox
  • Tesla
  • Databricks
  • Lyft
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi