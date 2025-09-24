Direktorijum kompanija
Medijana Продукт Менаџер kompenzacionog paketa in United States u insightsoftware iznosi $196K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete insightsoftware. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Medijanski paket
company icon
insightsoftware
Product Manager
hidden
Ukupno godišnje
$196K
Nivo
-
Osnovna plata
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25.5K
Godine u kompaniji
23 Godine
Godine iskustva
28 Godine
Koji su karijerni nivoi u insightsoftware?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
ЧПП

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Продукт Менаџер hos insightsoftware in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $310,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos insightsoftware for Продукт Менаџер rollen in United States er $181,000.

