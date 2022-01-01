Direktorijum kompanija
Inovalon
Inovalon Plate

Plate Inovalon kreću se od $43,675 ukupne kompenzacije godišnje za Солушн Архитекта na nižem nivou do $276,375 za Менаџмент Консултант na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Inovalon. Poslednja izmena: 9/15/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $100K

Backend softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $132K
Дата Аналитичар
Median $100K

Бизнис Аналитичар
Median $96K
Бизнис Девелопмент
$110K
Кастомер Сервис
$55.3K
Људски Ресурси
$190K
Менаџмент Консултант
$276K
Пројект Менаџер
$146K
Продаја
$49.8K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$246K
Солушн Архитекта
$43.7K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Inovalon je Менаџмент Консултант at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $276,375. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Inovalon je $105,223.

