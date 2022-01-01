Direktorijum kompanija
Innovaccer
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Innovaccer Plate

Plate Innovaccer kreću se od $9,325 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $260,100 za Продукт Дизајн Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Innovaccer. Poslednja izmena: 9/6/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Backend softverski inženjer

Дата Сајентист
Median $17.5K
Продукт Менаџер
Median $55.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $67.7K
Дата Аналитичар
Median $9.3K
Продукт Дизајнер
Median $21.6K
Дата Сајенс Менаџер
$70.8K
Информациони Технолог (ИТ)
$77.7K
Менаџмент Консултант
$16.5K
Маркетинг Операције
$11.8K
Продукт Дизајн Менаџер
$260K
Продаја
$11.8K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

The highest paying role reported at Innovaccer is Продукт Дизајн Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $260,100. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Innovaccer is $21,561.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Innovaccer

Srodne kompanije

  • LeverX
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi