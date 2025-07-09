Direktorijum kompanija
Innotech
Innotech

Innotech Plate

Plate Innotech kreću se od $11,973 ukupne kompenzacije godišnje za Информациони Технолог (ИТ) na nižem nivou do $122,400 za Хемијски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Innotech. Poslednja izmena: 9/14/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $51K

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

DevOps inženjer

Дата Аналитичар
Median $39.8K
Бизнис Аналитичар
Median $46K

Солушн Архитекта
Median $68K

Arhitekta podataka

Технички Програм Менаџер
Median $78.9K
Административни Асистент
$22.7K
Хемијски Инжењер
$122K
Дата Сајентист
Median $31.3K
Информациони Технолог (ИТ)
$12K
Инвестмент Банкер
$41.8K
Правни
$63.2K
Продукт Дизајнер
$38.8K
Продукт Менаџер
$60.2K
Пројект Менаџер
$91.4K
Регрутер
$58.5K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$66K
Венчур Капиталиста
$41.9K
ЧПП

The highest paying role reported at Innotech is Хемијски Инжењер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $122,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Innotech is $50,958.

