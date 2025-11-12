Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Ful-stek softverski inženjer

InMobi Ful-stek softverski inženjer Plate

Ful-stek softverski inženjer kompenzacija in India u InMobi iznosi ₹7.52M po year za SDE IV. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹6.81M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete InMobi. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
SDE I
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji InMobi, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (1.19% po periodu)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Najveći paket kompenzacije za Ful-stek softverski inženjer poziciju u InMobi in India iznosi ₹10,501,033 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u InMobi za Ful-stek softverski inženjer poziciju in India je ₹6,758,620.

