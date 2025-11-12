Backend softverski inženjer kompenzacija in India u InMobi kreće se od ₹2.45M po year za SDE I do ₹5.6M po year za SDE III. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹3.01M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete InMobi. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
SDE I
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji InMobi, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (1.19% po periodu)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)