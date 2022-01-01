Каталог Компанија
Inmar Плате

Распон плата Inmar је од $79,600 у годишњој укупној компензацији за Ljudski resursi на доњем крају до $224,400 за Marketing на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Inmar. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $109K
Menadžer nauke o podacima
$188K
Naučnik podataka
$110K

Finansijski analitičar
$86.7K
Ljudski resursi
$79.6K
Marketing
$224K
Menadžer proizvoda
$147K
Prodaja
$124K
Menadžer softverskog inženjerstva
$159K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Inmar је Marketing at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $224,400. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Inmar је $124,375.

