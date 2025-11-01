Softverski Inženjer kompenzacija in India u Ingram Micro kreće se od ₹925K po year za Software Engineer II do ₹1.65M po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹1.11M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ingram Micro. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
