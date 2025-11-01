Direktorijum kompanija
Ingram Micro
Ingram Micro Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in India u Ingram Micro kreće se od ₹925K po year za Software Engineer II do ₹1.65M po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹1.11M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ingram Micro. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u Ingram Micro?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Ingram Micro in India iznosi ₹1,650,438 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ingram Micro za Softverski Inženjer poziciju in India je ₹728,800.

Drugi resursi