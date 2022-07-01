Каталог Компанија
Infront X Плате

Распон плата Infront X је од $43,512 у годишњој укупној компензацији за Menadžer projekta на доњем крају до $181,090 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Infront X. Последње ажурирање: 8/12/2025

$160K

Menadžer proizvoda
$181K
Menadžer projekta
$43.5K
Softverski inženjer
$92.8K

Tehnički menadžer programa
$161K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Infront X је Menadžer proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $181,090. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Infront X је $126,793.

