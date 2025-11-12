Direktorijum kompanija
Infosys
Infosys Arhitekta podataka Plate u United States

Arhitekta podataka kompenzacija in United States u Infosys kreće se od $62.7K po year za JL3B do $113K po year za JL6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $100K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Infosys. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
JL3B
Associate Solution Architect
$62.7K
$60.7K
$0
$2K
JL3A
Senior Associate Solution Architect
$63.5K
$63.5K
$0
$0
JL4
Solution Architect
$95.1K
$94.7K
$0
$417
JL5
Senior Solution Architect
$102K
$102K
$0
$0
Poredi nivoe
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Infosys, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Arhitekta podataka poziciju u Infosys in United States iznosi $130,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Infosys za Arhitekta podataka poziciju in United States je $100,000.

