Arhitekta podataka kompenzacija in India u Infosys kreće se od ₹455K po year za JL3B do ₹1.53M po year za JL5. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Infosys. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
JL3B
₹455K
₹455K
₹0
₹0
JL3A
₹510K
₹510K
₹0
₹0
JL4
₹734K
₹710K
₹0
₹24.2K
JL5
₹1.53M
₹1.46M
₹14.2K
₹50.7K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Infosys, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)