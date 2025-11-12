Direktorijum kompanija
Infosys
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Arhitekta Rešenja

  • Arhitekta podataka

  • Canada

Infosys Arhitekta podataka Plate u Canada

Arhitekta podataka kompenzacija in Canada u Infosys iznosi CA$122K po year za JL5. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Infosys. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Prosečna Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
JL3B
Associate Solution Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Solution Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL5
Senior Solution Architect
CA$122K
CA$122K
CA$0
CA$0
Prikaži 1 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Infosys, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Arhitekta Rešenja ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Arhitekta podataka poziciju u Infosys in Canada iznosi CA$149,912 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Infosys za Arhitekta podataka poziciju in Canada je CA$121,313.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Infosys

Srodne kompanije

  • Mindtree
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Tata Consultancy Services
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi