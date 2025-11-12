Direktorijum kompanija
Infosys Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) Plate u Pune Metropolitan Region

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) kompenzacija in Pune Metropolitan Region u Infosys kreće se od ₹550K po year za JL3B do ₹1.49M po year za JL5. Medijana year kompenzacionog paketa in Pune Metropolitan Region iznosi ₹882K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Infosys. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Prosečna Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Početni nivo)
₹550K
₹543K
₹6.5K
₹0
JL3A
Senior Systems Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Technology Analyst
₹798K
₹795K
₹3K
₹0
JL5
Technology Lead
₹1.49M
₹1.49M
₹0
₹0
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Infosys, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) poziciju u Infosys in Pune Metropolitan Region iznosi ₹1,650,757 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Infosys za Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) poziciju in Pune Metropolitan Region je ₹881,842.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Infosys

