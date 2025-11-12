Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) kompenzacija in India u Infosys kreće se od ₹604K po year za JL3B do ₹1.4M po year za JL5. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹598K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Infosys. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
JL3B
₹604K
₹601K
₹2.3K
₹0
JL3A
₹521K
₹509K
₹0
₹11.6K
JL4
₹779K
₹759K
₹1.4K
₹18.8K
JL5
₹1.4M
₹1.38M
₹10.6K
₹15.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Infosys, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)