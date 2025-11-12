Backend softverski inženjer kompenzacija in Pune Metropolitan Region u Infosys kreće se od ₹409K po year za JL3A do ₹1.43M po year za JL5. Medijana year kompenzacionog paketa in Pune Metropolitan Region iznosi ₹1.1M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Infosys. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
JL3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
₹409K
₹409K
₹0
₹0
JL4
₹1.08M
₹1.07M
₹0
₹11.6K
JL5
₹1.43M
₹1.28M
₹8.2K
₹140K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Infosys, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)