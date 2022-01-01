Каталог Компанија
Infostretch
Infostretch Плате

Распон плата Infostretch је од $118,000 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $169,150 за Menadžer dizajna proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Infostretch. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $118K
Informatičar (IT)
$136K
Menadžer dizajna proizvoda
$169K

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Infostretch је Menadžer dizajna proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $169,150. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Infostretch је $135,675.

