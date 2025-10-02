Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u Infor kreće se od $78.9K po year za Associate Software Engineer do $123K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $84K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Infor. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
Plate nisu pronađene
