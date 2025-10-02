Direktorijum kompanija
Infor
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Sri Lanka

Infor Софтверски Инжењер Plate u Sri Lanka

Софтверски Инжењер kompenzacija in Sri Lanka u Infor iznosi LKR 2.78M po year za Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Sri Lanka iznosi LKR 3.18M.

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Infor?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Infor in Sri Lanka iznosi LKR 17,549,918 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Infor za Софтверски Инжењер poziciju in Sri Lanka je LKR 3,105,675.

Drugi resursi